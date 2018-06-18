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في زيارة مفاجئة وغير مُعلنة.. الملك عبدالله التقى نتنياهو في عمان

في زيارة مفاجئة وغير مُعلنة.. الملك عبدالله التقى نتنياهو في عمان
العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو
رام الله - دنيا الوطن
التقى العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني في العاصمة الأردنية عمان، اليوم الاثنين، رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

وأكد الملك عبد الله، في هذا اللقاء "غير المعلن"، على ضرورة تحقيق تقدم في جهود حل الصراع الفلسطيني- الإسرائيلي استنادا لحل الدولتين، ووفقا لقرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية، وبما يقود إلى قيام الدولة الفلسطينية على خطوط الرابع من حزيران عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، الامر الذي يشكل السبيل الوحيد لتحقيق السلام والاستقرار في المنطقة.

وأضاف الديوان: أن الملك عبد الله شدد خلال لقائه مع نتنياهو على أن "مكانة القدس كبيرة عند المسلمين والمسيحيين كما هي بالنسبة لليهود، وهي مفتاح السلام في المنطقة"، وأن مسألة القدس يجب تسويتها ضمن قضايا الوضع النهائي على أساس حل الدولتين، كون القدس مفتاح تحقيق السلام في المنطقة، بحسب ما نقلت صحيفة (القدس).

وشدد على استمرار الأردن في القيام بدوره التاريخي في حماية المقدسات الإسلامية والمسيحية في المدينة المقدسة، من منطلق الوصاية الهاشمية عليها.

وتم الاتفاق، خلال اللقاء، على بحث عدد من القضايا الثنائية، ومن ضمنها مشروع ناقل البحرين (البحر الأحمر – البحر الميت)، "الذي ستنعكس آثاره الايجابية على الأردن والضفة الغربية وإسرائيل".

كما تم الاتفاق على دراسة رفع القيود على الصادرات التجارية مع الضفة الغربية، ما يؤدي الى تعزيز حركة التبادل التجاري (الصادرات والواردات) بين السوقين الأردنية والفلسطينية.

 وحضر الاجتماع، وزير الخارجية وشؤون المغتربين ومدير المخابرات العامة ومستشار الملك، ومدير مكتبه، ومستشار الملك للشؤون الاقتصادية.

بدورها، أفادت صحيفة (يديعوت أحرونوت) أن نتنياهو بحث خلال اللقاء التطورات في المنطقة ، ودفع عملية السلام السياسية والعلاقات الاقتصادية بين بلديهما.

وبحسب الصحيفة، فقد "كرر نتنياهو التزامه بدعم الوضع الراهن في الأماكن المقدسة في القدس".

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