فيديو.. الديمقراطية: سنتخذ إجراءات جادة حال عدم الكشف عن المعتدين على تظاهرة السرايا

شاهد تصريحات طلال أبو ظريفة..



رام الله - دنيا الوطنقال طلال أبو ظريفة عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية: إن الاعتداء على المواطنين المتظاهرين في ساحة السرايا بمدينة غزة، يعتبر سلوك غير مقبول، لافتًا إلى أن الجبهة ستتخذ اجراءات حال عدم الكشف عن المجموعة التي وصفها بالخارجة عن القانون.وأضاف أبو ظريفة لفضائية (الغد)، أنه من الضروري متابعة وملاحقة الأجهزة الأمنية لهذه المجموعة، والقبض عليهم بإعتبار ما أقدموا عليه أساء لصورة النضال المطلبي المكفول بحكم القانون، ويعتبر تعدٍ صارخ على حرية العمل النقابي والسياسي، مشيرًا إلى أن القوي الوطنية والسياسية من المفترض أن تجري مراجعة واضحة وشاملة لكل ما حدث، وإتخاذ خطوات لمعالجة الحالة لأنها سلبية على الحالة الوطنية والجماهرية للبلاد.وأوضح، لا يستطيع أى طرف كان أن يقدم على أحداث أى بلبلة ضد الحراك والأجهزة الأمنية تكون دومًا موجودة في أى حراك ولأسف لم توضع أى حد لهذة المجموعة لكن توسيعها يبين أن هذه المسألة ليست عفويًا بل كان مخطط لها.وأشار إلى أن قمع المتظاهرين حيث ما كان مدان وكل القوي أدانت هذا السلوك وهذه المطالب وطنية قومية للشعب الفلسطينى، مضيفًا لا نستطيع أن نخرج من دائرة الخناق على الحريات لو قبلنا هذا العمل، مبينًا أن الجبهة ومعها القوى الديمقراطية الأخرى، سيتخذوا إجراءات جادة حال عدم الكشف عن المعتدين على تظاهرة غزة.