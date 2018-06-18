عشراوي تستنكر الاعتداء على المتظاهرين في ساحة السرايا بغزة

رام الله - دنيا الوطناستنكرت عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية د. حنان عشراوي، اعتداء بعض العناصر على المتظاهرين الذين خرجوا في ساحة السرايا تلبية لحراك الأسرى المحررين المنادي بإنهاء الانقسام ورفع الإجراءات عن قطاع غزة.وأشارت في بيان لها اليوم:" ان الاعتداء على المشاركين وتخريب المنصة، وتمزيق الشعارات التي تطالب بالوحدة وإسقاط الانقسام وغيرها من الممارسات المنفلتة يعد امر مستهجنا وغير مقبول وطنيا وشعبيا".واضافت:" ان هذا السلوك يشكل انتهاكا صارخا للحق في حرية التعبير والتجمع السلمي، ويتعارض تمامًا مع المبادئ المنصوص عليها في القانون الفلسطيني الأساسي، كما ويعتبر عدوانا على السلم الأهلي وامن المواطنين".وطالبت عشراوي في نهاية بيانها، بضرورة اجراء تحقيق محايد ومهني وملاحقة المعتدين وتقديم المذنبين للعدالة، والعمل على منع تكرار مثل هذه الاعمال غير المسؤولة والخارجة عن القانون.