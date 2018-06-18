الحكومة: عناصر حماس هم من هاجموا المواطنين بساحة السرايا

رام الله - دنيا الوطناتهمت حكومة الوفاق الوطني حركة حماس، بمهاجمة حشود الذين خرجوا اليوم في قطاع غزة، في ساحة السرايا، للمطالبة بانهاء الانقسام، معتبرة أن ما حصل هو إعلان صريح وواضح برفض حماس الخروج من حالة الانقسام الكارثية، والعمل الجاد والفاعل على استعادة المصالحة والوحدة الوطنية، خصوصا في هذه الظروف الصعبة التي تعصف بالمواطنين والوطن، والتي تحتاج الى الوقوف صفاً واحدًا امام المشاريع التصفوية التي تحاك ضد قضيتنا الوطنية.ودان المتحدث الرسمي باسم الحكومة يوسف المحمود، في بيان وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، ما وصفه "قمع المواطنين الذين خرجوا للمطالبة بوحدة الصف الوطني واستعادة المصالحة الوطنية فوراً، وذلك بسبب شعورهم بالخطر الداهم الذي تدفع به من أسماهم (قوى الفوضى الاستعمارية الجديدة) نحو تمزيق بلادنا، وتهدد به مشروعنا الوطني، وعلى رأسه عاصمتنا الابدية مدينتنا القدس العربية، كما تهدد إرث شعبنا وقيادته النضالي الذي أسس للدفاع عن وطننا ومقدساتنا والتمسك بازالة الاحتلال ونيل الحرية والاستقلال.وشدد المتحدث الرسمي على أن كافة المشاريع التي تحاول فصل قطاع غزة عن الضفة الغربية وعزل القدس هي محاولات وتجارب أنتجتها (مختبرات الفوضى وصناعة الثورجيات المدمرة) والموجهة نحو وطننا العربي وفي القلب منه فلسطين.وأكد المتحدث الرسمي على أن القيادة وعلى رأسها الرئيس محمود عباس أعلنت رفضها و تصديها لكافة المؤامرات التصفوية، مستندة الى نضال وكفاح ووعي شعبنا العربي الفلسطيني البطل الذي لديه التجربة العميقة في افشال مثل تلك المؤامرات الاستعمارية، والتي يتم التجهيز لها على شكل موجات من (الفوضى التدميرية) التي تستهدف منجزاتنا الوطنية، الأمر الذي يتطلب تمتين ووحدة الصف الداخلي والتراجع الفوري عن الانقسام وتبعاته على أساس اتفاق القاهرة الأخير وتمكين حكومة الوفاق الوطني، تمكيناً كاملًا في قطاع غزة.