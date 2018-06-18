عاجل

  • بداية الشوط الثاني من مباراة تونس وانجلترا.. النتيجة 1-1

  • انتهاء الشوط الأول من مباراة تونس وانجلترا بالتعادل الإيجابي 1-1

شؤون فلسطينية

ماذا قالت حركة (حماس) عن أحداث ساحة السرايا؟

ماذا قالت حركة (حماس) عن أحداث ساحة السرايا؟
رام الله - دنيا الوطن
أكدت حركة (حماس) أن قيادتها تابعت بأسف كبير ما حدث اليوم في ساحة السرايا بمدينة غزة، الذي أدى إلى فض تجمع ضد الاجراءات المفروضة على القطاع.

وقالت الحركة في بيان مساء الاثنين: منذ ساعة الحدث أجرت قيادة الحركة تحقيقًا أوليًّا فيما جرى، مضيفة أن هذه ليست الفعالية الأولى التي ينفذها هذا الحراك في قطاع غزة، حيث كانت الفعاليات السابقة تتم بهدوء، ولا يحدث خلالها أي صدامات تُذكر، مؤكدة أن مطالبها محقة وعادلة وتنسجم مع مطالب شعبنا ومواقف ومطالب الحركة.

وتابعت: لقد وجهت الجهة المسؤولة عن تنظيم الفعالية الدعوة العامة للمشاركة في هذه الفعالية، حيث شاركت اليوم شرائح متباينة، وتم ترديد شعارات مختلفة ومتناقضة؛ الأمر الذي وتّر الأجواء وأدى إلى حالة الاشتباك بين المشاركين.

وأشارت الحركة إلى أنه قد شارك في تنظيم الفعالية عدد من محرري حركة حماس، وكان من المقرر أن يشاركوا فيها بكلمات، ومن بينهم الأسير المحرر محمود مرداوي، والأسير المحرر توفيق أبو نعيم، والذي حاول بعض المشاركين منعه من الحديث؛ ما اضطره للانسحاب.

وأكدت حماس أن ما حدث اليوم لم تخطط له أي جهة وطنية، وإنما جاء نتيجة الاحتقان والتوتر الذي يسود القطاع، والتباين بين المشاركين، وهو أمر مؤسف ترفضه الحركة وتدينه وتؤكد وجوب العمل على منع تكراره.

كما أكدت في الوقت ذاته صوابية قرارها وقوى وفصائل الشعب الفلسطيني في تنظيم مسيرات العودة وكسر الحصار وتوجيه حالة الغضب الداخلي والاحتقان والضغط في وجه العدو الذي يحاصر شعبنا ويقتل أطفالنا ونساءنا، وفق تعبير بيان حركة حماس.

أخبار ذات صلة

فيديو.. الديمقراطية: سنتخذ إجراءات جادة حال عدم الكشف عن المعتدين على تظاهرة السرايا

فيديو.. الديمقراطية: سنتخذ إجراءات جادة حال عدم الكشف عن المعتدين على تظاهرة السرايا

عشراوي تستنكر الاعتداء على المتظاهرين في ساحة السرايا بغزة

عشراوي تستنكر الاعتداء على المتظاهرين في ساحة السرايا بغزة

الحكومة: عناصر حماس هم من هاجموا المواطنين بساحة السرايا

الحكومة: عناصر حماس هم من هاجموا المواطنين بساحة السرايا

مدفعية وطيران الاحتلال يقصفان شرقي خانيونس

مدفعية وطيران الاحتلال يقصفان شرقي خانيونس

نقابة الصحفيين تقاطع أخبار &#34;حماس&#34; بعد الاعتداء على الصحفيين بغزة

نقابة الصحفيين تقاطع أخبار "حماس" بعد الاعتداء على الصحفيين بغزة

مصرع 3 مواطنين في عدة حوادث بنابلس وجنين وسلفيت

مصرع 3 مواطنين في عدة حوادث بنابلس وجنين وسلفيت

جنين: الشرطة تكشف ملابسات قضية تهديد عبر (واتسآب)

جنين: الشرطة تكشف ملابسات قضية تهديد عبر (واتسآب)

القدرة: استشهاد طفل (13 عاما) متأثراً بجراحه اصيب بها قبل أيام شرق البريج

القدرة: استشهاد طفل (13 عاما) متأثراً بجراحه اصيب بها قبل أيام شرق البريج

التعليقات

الدنيا حكايات

دولة فلسطينية في غزة

دولة فلسطينية في غزة

شؤون فلسطينية

عشراوي تستنكر الاعتداء على المتظاهرين في ساحة السرايا بغزة

عشراوي تستنكر الاعتداء على المتظاهرين في ساحة السرايا بغزة

مصرع 3 مواطنين في عدة حوادث بنابلس وجنين وسلفيت

مصرع 3 مواطنين في عدة حوادث بنابلس وجنين وسلفيت

جنين: الشرطة تكشف ملابسات قضية تهديد عبر (واتسآب)

جنين: الشرطة تكشف ملابسات قضية تهديد عبر (واتسآب)

القدرة: استشهاد طفل (13 عاما) متأثراً بجراحه اصيب بها قبل أيام شرق البريج

القدرة: استشهاد طفل (13 عاما) متأثراً بجراحه اصيب بها قبل أيام شرق البريج

أبو سيف: اعتداء الأمن على مسيرة السرايا بغزة يمس حقوق شعبنا الأساسية

أبو سيف: اعتداء الأمن على مسيرة السرايا بغزة يمس حقوق شعبنا الأساسية

الرئاسة الفلسطينية: لا شرعية لمخططات أمريكا وإسرائيل بشأن قطاع غزة

الرئاسة الفلسطينية: لا شرعية لمخططات أمريكا وإسرائيل بشأن قطاع غزة

قراقع: سلطات السجون الاسرائيلية انتهكت مشاعر الأسرى خلال أيام العيد

قراقع: سلطات السجون الاسرائيلية انتهكت مشاعر الأسرى خلال أيام العيد

الديمقراطية: عناصر خارجة عن القانون حاولت تخريب الوقفة الجماهيرية المطالبة برفع الإجراءات

الديمقراطية: عناصر خارجة عن القانون حاولت تخريب الوقفة الجماهيرية المطالبة برفع الإجراءات

منوعات

حليمة بولند تصور بناتها &#34;ماريا وكاميليا&#34; مع زوجها لأول مرة

حليمة بولند تصور بناتها "ماريا وكاميليا" مع زوجها لأول مرة

بعدما غيرت ملامحها بعمليات التجميل.. لقاء سويدان تتعرض للإنتقادات

بعدما غيرت ملامحها بعمليات التجميل.. لقاء سويدان تتعرض للإنتقادات

صور صادمة لصافيناز قبل الشهرة

صور صادمة لصافيناز قبل الشهرة

زوج أحلام يقدّم عيدية خيالية لابنة أخيه تُغضب متابعيه

زوج أحلام يقدّم عيدية خيالية لابنة أخيه تُغضب متابعيه

إطلالة غير موفقة لإليسا تصدم جمهورها

إطلالة غير موفقة لإليسا تصدم جمهورها

زينة تنشر صورة مع عائلتها.. والجمهور يتغزل في شقيقتها المحجبة

زينة تنشر صورة مع عائلتها.. والجمهور يتغزل في شقيقتها المحجبة

أنجلينا جولي تبكي بسبب ما شاهدته في مدينة الموصل العراقية

أنجلينا جولي تبكي بسبب ما شاهدته في مدينة الموصل العراقية

وفاة صادمة للفنان ماهر عصام

وفاة صادمة للفنان ماهر عصام

بعد نشرها صورة مؤثرة جميلة .. لطيفة تشكر خادم الحرمين وولي عهده

بعد نشرها صورة مؤثرة جميلة .. لطيفة تشكر خادم الحرمين وولي عهده

سيلفي تجمع مريم أوزيرلي مع نانسي عجرم تشعل مواقع التواصل

سيلفي تجمع مريم أوزيرلي مع نانسي عجرم تشعل مواقع التواصل

عربي

عميد لبناني: أمريكا تمنع من محاربة تنظيم الدولة بسوريا

عميد لبناني: أمريكا تمنع من محاربة تنظيم الدولة بسوريا

شرطيات بلدية مدينة لبنانية بالـ&#34;هوت شورت&#34; .. ورئيس البلدية يبرر بعد الهجوم

شرطيات بلدية مدينة لبنانية بالـ"هوت شورت" .. ورئيس البلدية يبرر بعد الهجوم

فيديو: احتراق مئات الآلاف من براميل النفط في ميناء راس لانوف بليبيا

فيديو: احتراق مئات الآلاف من براميل النفط في ميناء راس لانوف بليبيا

الإمارات: عملية تحرير الحديدة لدفع الحوثيين للحل السياسي

الإمارات: عملية تحرير الحديدة لدفع الحوثيين للحل السياسي