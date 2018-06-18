مدفعية وطيران الاحتلال يقصفان شرقي خانيونس

قصفت مدفعية وطيران الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الإثنين، مرصدا للمقاومة، أراضٍ فارغة، شرق بلدة القرارة، شرقي محافظة خانيونس جنوب قطاع غزة.

وقالت وكالة (الرأي) المحلية: إن طائرات الاحتلال قصفت مرصدًا للمقاومة قرب مسجد الإصلاح، شرق القرارة بثلاثة صواريخ استطلاع، فيما لم يُسفر القصف عن وقوع اصابات.

رام الله - دنيا الوطن