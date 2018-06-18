مصرع 3 مواطنين في عدة حوادث بنابلس وجنين وسلفيت

رام الله - دنيا الوطنتوفي شاب وأصيب اثنان آخران، مساء اليوم الاثنين، في حادث سير وقع على مفرق بلدة جماعين جنوب نابلس.وقال المتحدث باسم الشرطة العقيد لؤي ارزيقات، إن شابا لقي مصرعه وأصيب شابان آخران بجروح مختلفة في حادث تصادم بين مركبتين وقع على مفرق بلدة جماعين جنوب مدينة نابلس.إلى ذلك، توفي الطفل عبد الرحمن جهاد عزموطي (13 عاماً) من قرية عابا شرق مدينة جنين، متأثرا بجروحه التي أصيب بها نتيجة انقلاب جرار زراعي في القرية.وقالت وكالة (وفا): إن الطفل عزموطي أصيب بجروح خطيرة، يوم أمس، نتيجة سقوطه عن جرار زراعي، وأدخل على إثرها المستشفى لتلقي العلاج، وفي وقت لاحق من اليوم أعلنت الطواقم الطبية عن وفاته متأثراً بإصابته.كما لقي مواطن (32 عامًا) من سلفيت مصرعه، وأصيب اثناين اخران بحادث سير بالقرب من جماعين.