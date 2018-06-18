شؤون فلسطينية

مصرع 3 مواطنين في عدة حوادث بنابلس وجنين وسلفيت

مصرع 3 مواطنين في عدة حوادث بنابلس وجنين وسلفيت
ارشيفية
رام الله - دنيا الوطن
توفي شاب وأصيب اثنان آخران، مساء اليوم الاثنين، في حادث سير وقع على مفرق بلدة جماعين جنوب نابلس.

وقال المتحدث باسم الشرطة العقيد لؤي ارزيقات، إن شابا لقي مصرعه وأصيب شابان آخران بجروح مختلفة في حادث تصادم بين مركبتين وقع على مفرق بلدة جماعين جنوب مدينة نابلس.

إلى ذلك، توفي الطفل عبد الرحمن جهاد عزموطي (13 عاماً) من قرية عابا شرق مدينة جنين، متأثرا بجروحه التي أصيب بها نتيجة انقلاب جرار زراعي في القرية.

وقالت وكالة (وفا): إن الطفل عزموطي أصيب بجروح خطيرة، يوم أمس، نتيجة سقوطه عن جرار زراعي، وأدخل على إثرها المستشفى لتلقي العلاج، وفي وقت لاحق من اليوم أعلنت الطواقم الطبية عن وفاته متأثراً بإصابته.

كما لقي مواطن (32 عامًا) من سلفيت مصرعه، وأصيب اثناين اخران بحادث سير بالقرب من جماعين.

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