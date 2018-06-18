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عميد لبناني: أمريكا تمنع من محاربة تنظيم الدولة بسوريا

عميد لبناني: أمريكا تمنع من محاربة تنظيم الدولة بسوريا
الجيش العراقي
رام الله - دنيا الوطن
قال العميد إلياس فرحات، الخبير العسكري والاستراتيجي: إن الشريط الحدودي ما بين البوكمال، ومنطقة دار الزور السورية جنوبًا إلى الحسكة شمالًا، من الجهة الغربية والحدود السورية العراقية من الجهة الشرقية لا يزال تنظيم الدولة، يعيد تنظيم بعض قواته فيها، وتنطلق من هناك لتنفيذ هجمات فى الأنبار وفى ديالا فى العراق، وايضًا فى بادية الشام فى سوريا.

وأضاف إلياس: أن هذا الوضع أدي إلى قيام الجيش السوري بتنفيذ مناوشات من جهة البوكمال، ضد التنظيم ومناوشات مضادة أيضًا من تنظيم الدولة، ضد الجيش السوري، مشيرًا إلى أن ما حدث اليوم هو قيام الحشد الشعبي العراقي بدفع مجموعة من الحدود العراقية إلى داخل سوريا، لكى تكون فى الجبهة ضد التنظيم، لكن عاجلها الطيران الأمريكي بغارة كبيرة، وهذا ما أدي إلى صدور تصريح عنيف من عضوة البرلمان العراقي فردوس العوادي، تهاجم فيه الولايات المتحدة لتنفيذها هذة الهجمات.

وأوضح أن هذا يعنى أن الولايات المتحدة الأمريكية تمنع العراق من محاربة تنظيم الدولة في سوريا، كما أنها تمنع الجيش السوري أيضًا من الدخول لهذة المنطقة، مشيرًا إلى أن القرار الأمريكي هو عدم فتح الحدود السورية العراقية بأى شكل من الأشكال، كما هو فى الحدود السورية الأردنية حيث تمنع الولايات المتحدة أيضًا فتحها من جهة التنف.

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