جنين: الشرطة تكشف ملابسات قضية تهديد عبر (واتسآب)

رام الله - دنيا الوطنكشفت الشرطة ملابسات قضية تهديد عبر وسائل التواصل الاجتماعي في جنين.وأوضح بيان لإدارة العلاقات العامة والإعلام في الشرطة بان شرطة جنين، تلقت بلاغا من احد المواطنين حول قيام مجهول بارسال رسائل تهديد وتشهير بزوجته، وعلى الفور قامت وحدة الجرائم الاكترونية لدى ادارة المباحث العامة بالبحث والتحري ومتابعة رقم المشتبه به حيث تم حصر الاشتباه باحد الاشخاص من محافظة جنين وتم القاء القبض عليه وبتدوين افادته اعترف بقيامه بالتهديد عبر تطبيق (واتسآب) للمشتكي.وأكد البيان بانه تم توقيف المشتبه به لاستكمال الاجراءات القانونية واحالته الى النيابة العامة حسب الأصول.