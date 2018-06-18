القدرة: استشهاد طفل (13 عاما) متأثراً بجراحه اصيب بها قبل أيام شرق البريج

رام الله - دنيا الوطنأعلن أشرف القدرة المتحدث باسم وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، عن استشهاد الطفل زكريا حسين بشبش (13 عاما) اليوم الاثنين، متأثرا بجراجه التي أصيب بها في البطن من قبل قوات الاحتلال شرق البريج قبل أيام.وأوضح القدرة في تصريح له عبر صفحته الشخصية في موقع التواصل الاجتاعي (فيسبوك)، أنه تم الاعلان عن اسشهاد الطفل بشبش في العناية المركزة بمجمع الشفاء الطبي.