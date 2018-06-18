شؤون فلسطينية

القدرة: استشهاد طفل (13 عاما) متأثراً بجراحه اصيب بها قبل أيام شرق البريج

القدرة: استشهاد طفل (13 عاما) متأثراً بجراحه اصيب بها قبل أيام شرق البريج
رام الله - دنيا الوطن
أعلن أشرف القدرة المتحدث باسم وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، عن استشهاد الطفل زكريا حسين بشبش (13 عاما) اليوم الاثنين، متأثرا بجراجه التي أصيب بها في البطن من قبل قوات الاحتلال شرق البريج قبل أيام.

وأوضح القدرة في تصريح له عبر صفحته الشخصية في موقع التواصل الاجتاعي (فيسبوك)، أنه تم الاعلان عن اسشهاد الطفل بشبش في العناية المركزة بمجمع الشفاء الطبي.

أخبار ذات صلة

جنين: الشرطة تكشف ملابسات قضية تهديد عبر (واتسآب)

جنين: الشرطة تكشف ملابسات قضية تهديد عبر (واتسآب)

أبو سيف: اعتداء الأمن على مسيرة السرايا بغزة يمس حقوق شعبنا الأساسية

أبو سيف: اعتداء الأمن على مسيرة السرايا بغزة يمس حقوق شعبنا الأساسية

الرئاسة الفلسطينية: لا شرعية لمخططات أمريكا وإسرائيل بشأن قطاع غزة

الرئاسة الفلسطينية: لا شرعية لمخططات أمريكا وإسرائيل بشأن قطاع غزة

قراقع: سلطات السجون الاسرائيلية انتهكت مشاعر الأسرى خلال أيام العيد

قراقع: سلطات السجون الاسرائيلية انتهكت مشاعر الأسرى خلال أيام العيد

الديمقراطية: عناصر خارجة عن القانون حاولت تخريب الوقفة الجماهيرية المطالبة برفع الإجراءات

الديمقراطية: عناصر خارجة عن القانون حاولت تخريب الوقفة الجماهيرية المطالبة برفع الإجراءات

الداخلية بغزة تصدر توضحياً حول أحداث فعالية المطالبة برفع الإجراءات وصرف الرواتب

الداخلية بغزة تصدر توضحياً حول أحداث فعالية المطالبة برفع الإجراءات وصرف الرواتب

القواسمي: حماس لا تريد الوحدة ولا إنهاء الإنقسام

القواسمي: حماس لا تريد الوحدة ولا إنهاء الإنقسام

الزق: صانعوا الانقسام هم السبب الرئيسي في مأساة قطاع غزة

الزق: صانعوا الانقسام هم السبب الرئيسي في مأساة قطاع غزة

التعليقات

الدنيا حكايات

دولة فلسطينية في غزة

دولة فلسطينية في غزة

شؤون فلسطينية

جنين: الشرطة تكشف ملابسات قضية تهديد عبر (واتسآب)

جنين: الشرطة تكشف ملابسات قضية تهديد عبر (واتسآب)

أبو سيف: اعتداء الأمن على مسيرة السرايا بغزة يمس حقوق شعبنا الأساسية

أبو سيف: اعتداء الأمن على مسيرة السرايا بغزة يمس حقوق شعبنا الأساسية

قراقع: سلطات السجون الاسرائيلية انتهكت مشاعر الأسرى خلال أيام العيد

قراقع: سلطات السجون الاسرائيلية انتهكت مشاعر الأسرى خلال أيام العيد

الديمقراطية: عناصر خارجة عن القانون حاولت تخريب الوقفة الجماهيرية المطالبة برفع الإجراءات

الديمقراطية: عناصر خارجة عن القانون حاولت تخريب الوقفة الجماهيرية المطالبة برفع الإجراءات

القواسمي: حماس لا تريد الوحدة ولا إنهاء الإنقسام

القواسمي: حماس لا تريد الوحدة ولا إنهاء الإنقسام

الزق: صانعوا الانقسام هم السبب الرئيسي في مأساة قطاع غزة

الزق: صانعوا الانقسام هم السبب الرئيسي في مأساة قطاع غزة

الشعبية تدين اعتداء الأجهزة الأمنية بغزة على المتظاهرين بساحة السرايا

الشعبية تدين اعتداء الأجهزة الأمنية بغزة على المتظاهرين بساحة السرايا

أبو هولي: الدولة العربية و(أونروا) ناقشوا الوضع المالي للمنظمة الدولية

أبو هولي: الدولة العربية و(أونروا) ناقشوا الوضع المالي للمنظمة الدولية

منوعات

حليمة بولند تصور بناتها &#34;ماريا وكاميليا&#34; مع زوجها لأول مرة

حليمة بولند تصور بناتها "ماريا وكاميليا" مع زوجها لأول مرة

بعدما غيرت ملامحها بعمليات التجميل.. لقاء سويدان تتعرض للإنتقادات

بعدما غيرت ملامحها بعمليات التجميل.. لقاء سويدان تتعرض للإنتقادات

صور صادمة لصافيناز قبل الشهرة

صور صادمة لصافيناز قبل الشهرة

زوج أحلام يقدّم عيدية خيالية لابنة أخيه تُغضب متابعيه

زوج أحلام يقدّم عيدية خيالية لابنة أخيه تُغضب متابعيه

إطلالة غير موفقة لإليسا تصدم جمهورها

إطلالة غير موفقة لإليسا تصدم جمهورها

زينة تنشر صورة مع عائلتها.. والجمهور يتغزل في شقيقتها المحجبة

زينة تنشر صورة مع عائلتها.. والجمهور يتغزل في شقيقتها المحجبة

أنجلينا جولي تبكي بسبب ما شاهدته في مدينة الموصل العراقية

أنجلينا جولي تبكي بسبب ما شاهدته في مدينة الموصل العراقية

وفاة صادمة للفنان ماهر عصام

وفاة صادمة للفنان ماهر عصام

بعد نشرها صورة مؤثرة جميلة .. لطيفة تشكر خادم الحرمين وولي عهده

بعد نشرها صورة مؤثرة جميلة .. لطيفة تشكر خادم الحرمين وولي عهده

سيلفي تجمع مريم أوزيرلي مع نانسي عجرم تشعل مواقع التواصل

سيلفي تجمع مريم أوزيرلي مع نانسي عجرم تشعل مواقع التواصل

عربي

عميد لبناني: أمريكا تمنع من محاربة تنظيم الدولة بسوريا

عميد لبناني: أمريكا تمنع من محاربة تنظيم الدولة بسوريا

شرطيات بلدية مدينة لبنانية بالـ&#34;هوت شورت&#34; .. ورئيس البلدية يبرر بعد الهجوم

شرطيات بلدية مدينة لبنانية بالـ"هوت شورت" .. ورئيس البلدية يبرر بعد الهجوم

فيديو: احتراق مئات الآلاف من براميل النفط في ميناء راس لانوف بليبيا

فيديو: احتراق مئات الآلاف من براميل النفط في ميناء راس لانوف بليبيا

الإمارات: عملية تحرير الحديدة لدفع الحوثيين للحل السياسي

الإمارات: عملية تحرير الحديدة لدفع الحوثيين للحل السياسي