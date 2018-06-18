إسرائيل تتهم وزيراً سابقاً بالتجسس لصالح إيران

اتهمت السلطات الإسرائيلية، اليوم الاثنين، وزيراً سابقاً وعضو السابق في الكنيست الإسرائيلي، بالتجسس لصالح إيران.







وقالت القناة الـ (14) الإسرائيلية، إن السلطات اعتقلت جونين سيغيف بتهمة التجسس لصالح إيران.

رام الله - دنيا الوطنوأوضحت، أن الشاباك اعتقل الوزير الوزير السابق للاشتباه في عمالته للاستخبارات الإيرانية وإعطاء معلومات عن شخصيات أمنية في إسرائيل.