دولي

إسرائيل تتهم وزيراً سابقاً بالتجسس لصالح إيران

إسرائيل تتهم وزيراً سابقاً بالتجسس لصالح إيران
رام الله - دنيا الوطن
اتهمت السلطات الإسرائيلية، اليوم الاثنين، وزيراً سابقاً وعضو السابق في الكنيست الإسرائيلي، بالتجسس لصالح إيران.

وقالت القناة الـ (14) الإسرائيلية، إن السلطات اعتقلت جونين سيغيف بتهمة التجسس لصالح إيران.

وأوضحت، أن الشاباك اعتقل الوزير الوزير السابق للاشتباه في عمالته للاستخبارات الإيرانية وإعطاء معلومات عن شخصيات أمنية في إسرائيل.

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