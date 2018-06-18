أبو سيف: اعتداء الأمن على مسيرة السرايا بغزة يمس حقوق شعبنا الأساسية

رام الله - دنيا الوطن

قال الناطق باسم حركة فتح، الدكتور عاطف أبو سيف، إنه يدين اعتداء الأجهزة الأمنية التابعة لحركة حماس على الوقفات السلمية في مدينة غزة، لافتاً إلى أن قمع الحريات ومصادرتها والاعتداء على التجمعات السلمية هو دليل آخر على ما يتعرض له شعبنا في غزة من تضييق واجراءات تمس حقوقه الأساسية.







واستنكر أبو سيف، في تصريح صحفي، وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، الاعتداء على أهالى الأسرى والأسرى المحررين، مطالباً بوقفة وطنية جادة في وجه هذه التصرفات والاعتداءات مؤكداً أن حركة فتح ستظل الأوفى لمصالح شعبنا والأصدق في التعبير عن تطلعاته والأكثر استبسالاً في الذود عن حقوقه كافة.







وأشار أبو سيف، إلى أن "اعتداء الأجهزة الأمنية والتنكر بالزي المدني وانتهاكهم لحق المواطنين في التجمع السلمي للتعبير عن رأيهم والمطالبة بانهاء الانقسام واستعادة الوحدة يشكل تعبيرا واقيعا عن مدي تغلغل الانقسام في وعي وممارسة اصحابه"، وفق تعبيره.





وأكمل: "على حماس أن تدرك أن انقسامها قد أجهز على الكثير من مقومات شعبنا ومفاعيل صموده واساء لصورته وان عليها أن تستجيب للمطالب الشعبية والوطنية بانهائه لان الشعب حقا يريد انهاء الانقسام شاء من شاء وابى من ابى".

