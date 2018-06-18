قراقع: سلطات السجون الاسرائيلية انتهكت مشاعر الأسرى خلال أيام العيد

رام الله - دنيا الوطنقال عيسى قراقع رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين، إن سلطات السجون الاسرائيلية انتهكت مشاعر الاسرى في السجون من خلال عمليات القمع والمضايقات عليهم خلال اأام عيد الفطر المبارك.وقال قراقع، إنه في أول أيام العيد اقتحمت قوات مدججة قسم 11 في سجن نفحة بحجة أن الأسرى نشروا صوراً لهم وهم يتناولون الحلويات في العيد مع العلم ان هذه الحلويات يتم شراؤها من كنتين السجن، وقامت القوات القمعية برش الاسرى بالغاز والاعتداء عليهم وعزل ثمانية أسرى في الزنازين واغلاق القسم وقطع التيار الكهربائي عن المعتقلين البالغ عددهم في قسم 11 – 120 اسيرا.وأشار قراقع ان سلطات السجون اوقفت القنوات الفضائية التي تبث مباريات كأس العالم حتى لا يستطيع الاسرى مشاهدتها مما يدل على حقد ونوازع انتقامية لدى حكومة اسرائيل وسلطات سجونها، كما أنها منعت الأسرى من إدخال الحلويات من الخارج أو المواد الغذائية، وحرمت العديد من عائلات الاسرى من الزيارات.وقال قراقع خلال أيام العيد استمرت حملات الاعتقالات الجماعية والواسعه في كافة البلدات الفلسطينية وشمل ذلك اعتقال أطفال، موضحاً أن حكومة اسرائيل لا تراعي مشاعر الأسرى الدينية والاجتماعية ولا كرامتهم وانسانيتهم وتتصرف كدولة عنجهية في المنطقة.