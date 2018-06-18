الداخلية بغزة تصدر توضحياً حول أحداث فعالية المطالبة برفع الإجراءات وصرف الرواتب

رام الله - دنيا الوطن

أصدر الناطق باسم وزارة الداخلية والأمن الوطني في غزة، إياد البزم، اليوم الاثنين، تصريحاً صحفياً حول فعالية الأسرى المحررين المطالبة برفع الإجراءات وصرف رواتب الموظفين في ساحة السرايا.





وقال البزم، إن الوزارة قدمت التسهيلات اللازمة لعقد الفعالية الاحتجاجية التي دعا لها عدد من الأسرى المحررين صباح الإثنين في ساحة السرايا بغزة؛ للمطالبة برفع الإجراءات عن قطاع غزة وإنهاء الانقسام وعودة رواتب الأسرى المقطوعة، لافتاً إلى أنه جرى التنسيق مع القائمين على الفعالية لإنجاحها.



وأضاف البزم، أنه أثناء انعقاد الفعالية حدثت مُشاجرات وعراك بين أعداد من المشاركين فيها، مشيراً إلى أنه تم إنهاء الفعالية بعد ذلك من قبل القائمين عليها.وأكد البزم، أن الأجهزة الأمنية لم تتدخل فيما حدث مطلقاً، كما أنه لم يتم توقيف أو اعتقال أي شخص على خلفية ما جرى، بل عملت الوزارة من أجل إنجاح الفعالية والتأكيد على المطالب المشروعة التي خرجت من أجلها، مضيفاً: "ستتابع الوزارة ما حدث خلال الفعالية للوقوف على التفاصيل كافة".