الزق: صانعوا الانقسام هم السبب الرئيسي في مأساة قطاع غزة

قال أمين سر هيئة العمل الوطني، وسكرتير جبهة النضال الشعبي الفلسطيني في قطاع غزة، محمود الزق، إن قمع تظاهرة الأسرى في ساحة السرايا بغزة، والتي تم تنظيمها من قبل أسرى محررين وأهالي الأسرى احتجاجاً على المس برواتب الأسرى تؤكد بأن من صنع الانقسام هو السبب الرئيسي في مأساة أهلنا في قطاع غزة.





وقال الزق، إن يجب وقف إجراءات المس برواتب الموظفين فوراً وتحديداً رواتب الأسرى داخل السجون الاسرائيلية التي تعتاش منها عائلاتهم.





وأضاف الزق، أن هذا الإجراء الغريب يتناقض والقيم الوطنية والإنسانية التي رافقت مسيرة ثورتنا الفلسطينية التي أكرمت دوماً أبطالنا الأسرى داخل سجون الاحتلال.



رام الله - دنيا الوطنوأكد أن الأسرى هم طليعة شعبنا المناضل الذين تقدموا الصفوف وضحوا بأغلى ما لدي الانسان حريتهم وشكلوا دوما رافعة حقيقية لنضال شعبنا حتى وهم داخل السجون الاسرائيلية وكانوا دوما نموذجا ومدرسة في نضالاتهم ضد الاجراءات الفاشية بحقهم من ادارة السجون لهذا لا يجب ان نكافئهم بالمس برواتهم التي تعتاش عليها عائلاتهموأضاف أن الوقت قد حان لمراجعة نقدية عاجلة لمجمل سياسة المس برواتب موظفي الحكومة الفلسطينية في قطاع غزة حيث بات واضحاً بأنها لا تؤثر مطلقاً على من صنع الانقسام حيث ينحصر تأثيرها على موظفي الحكومة الفلسطينية وعلى الأسرى وتسبب مأساة انسانية لهم ولأسرهم التي باتت على شفا الانهيار الاقتصادي من حيث عدم القدرة على توفير الحد الأدنى من حياة كريمة لهم ولأطفالهم.وطالب بضرورة الوقف الفوري لتلك الإجراءات التي تمس الموظفين والأسرى وإعادة كافة حقوقهم المالية التي تم انتهاكها بشكل غير قانونى وغير إنساني.