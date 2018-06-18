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برعاية ملكية.. وفد إسرائيلي يزور البحرين نهاية الشهر الجاري

برعاية ملكية.. وفد إسرائيلي يزور البحرين نهاية الشهر الجاري
رام الله - دنيا الوطن
قال موقع (عربي 21)، إن البحرين ستستضيف في الرابع والعشرين من حزيران/ يونيو الجاري، وفداً إسرائيلياً على أراضيها.

وأوضح الموقع، نقلاً عن صحيفة "أخبار الخليج" البحرينية، أن ذلك سيكون ضمن اجتماعات لجنة التراث العالمي التي تنظمها "اليونيسكو" بالتعاون مع هيئة البحرين للثقافة والآثار، مشيرةً إلى أنها ستتم "برعاية ملكية من العاهل البحريني، حمد بن عيسى آل خليفة".

وقال مستشار التراث العالمي بهيئة البحرين للثقافة والآثار د. منير بوشناقي للصحيفة، إن البحرين ستتجنب إعطاء الاجتماعات أي طابع سياسي رغم المشاركة الإسرائيلية، مشددا على أن لجنة التراث العالمي في المنظمة تسعى إلى تجنب السياسية.

ولفت بوشناقي إلى أن الإسرائيليين تجاوزوا العمل الدبلوماسي في العام الماضي، ودخلوا في مناوشات خلال الاجتماعات على خلفية قضايا القدس المحتلة والخليل.

وعن الحضور الإسرائيلي، قال بوشناقي إن الاجتماع دولي، وإن أي دولة في الأمم المتحدة لها الحق في المشاركة، بما فيها إسرائيل، لافتا إلى مشاركة فلسطينية في الاجتماعات.

وفي إجابة حول حضور دولة قطر الاجتماعات، قال بوشناقي إنه لا أخبار أكيدة حتى الآن على مشاركة قطر، إلا أنه قال إن بلاده لا تمانع بحضور أي دولة ذات عضوية في الأمم المتحدة وهذا يسري على قطر.

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