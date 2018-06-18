الشعبية تدين اعتداء الأجهزة الأمنية بغزة على المتظاهرين بساحة السرايا

رام الله - دنيا الوطن

أكدت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين على حق شعبنا في مواصلة نضاله الوطني والديمقراطي من أجل إسقاط الانقسام وإنهاء كل تداعياته الكارثية على شعبنا بما فيها إلغاء جريمة الإجراءات المفروضة على أهلنا في قطاع غزة، وصولاً لإنجاز المصالحة واستعادة الوحدة الوطنية.

وشددت الجبهة، في بيان صحفي، وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، على حق الجماهير في التظاهر وحرية التعبير عن رأيها في مجمل القضايا الوطنية والديمقراطية.







وفي هذا السياق عبّرت الجبهة عن إدانتها بوضوح لـ "تدخل أجهزة أمن حماس باللباس المدني والاعتداء على جموع المتظاهرين في ساحة السرايا بمدينة غزة، خلال الوقفة التي جاءت تلبية لنداء الأسرى والمحررين لإنهاء الانقسام واستعادة الوحدة ورفع العقوبات عن غزة والتي جاءت بإجماع ومشاركة الكل الوطني"، وفق البيان.

وثمنت الجبهة، جموع المتظاهرين الذين لبوا هذه الدعوة، داعيةً لوقفة وطنية تقضي بمحاسبة وملاحقة كل المتسببين بالاعتداء على المتظاهرين في ساحة السرايا.