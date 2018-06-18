نتنياهو يتعهد بمواصلة السيطرة الأمنية على الضفة الغربية في أي اتفاقية قادمة

رام الله - دنيا الوطن

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، إن مواصلة سيطرة القوات الاحتلال الإسرائيلية على كل الأراضي الواقعة غرب نهر الأردن تعود إلى استمرار إمكانية استهداف إسرائيل بهجمات.



وأضاف نتنياهو: "قام الشاباك والجيش الإسرائيلي باعتقال خلية تنتمي لحماس حاولت تنفيذ عمليات في القدس وتل أبيب من نابلس، حماس تحاول الاعتداء علينا من غزة ومن الضفة على حد سواء".وتابع نتنياهو: "لهذا السبب سنواصل الاحتفاظ بالسيطرة الأمنية على كل مناطق الضفة في اتفاقية قادمة".