فيديو: روسيا تطلق صاروخ باليستي من منظومة "إسكندر"

وتستخدم منظومة "إسكندر" نوعين من الصواريخ: باليستية ومجنحة، بنظام توجيه مشترك ورأس حربي عنقودي. وتقوم الوحدات الصاروخية بمناورات مكثفة. والطلاء الذي يصبغ به الصاروخ يجعله غير مرئي للرادارات وهو قادر على الحصول على معلومات جديدة عن إحداثيات الهدف وهو يحلق مما يسمح بضرب الأهداف المتحركة.









رام الله - دنيا الوطنشرت وزارة الدفاع الروسية، الاثنين، مقطع فيديو تم تصويره خلال مناورات الوحدات الصاروخية في المنطقة العسكرية الشرقية.ووفق وكالة (سبوتنك) للأنباء، أطلقت منظومة العمليات التكتيكية "إسكندر-إم" صاروخا باليستيا من ترسانتها.