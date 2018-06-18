حول الحج.. اتفاق تاريخي بين السعودية وإيران

رام الله - دنيا الوطن

قالت الحكومة الإيرانية، إنه تم التوصل إلى اتفاق تاريخي بشأن الحجاج الإيرانيين في مكة المكرمة.





وقال محمدي، إن "85 ألفا و200 حاج إيراني سيذهبون إلى الأراضي المقدسة خلال العام الجاري، مؤكداً أن افتتاح مكتب رعاية مصالحالحجاج الإيرانيين سيتم بالنظر إلى المفاوضات والاتفاق الذي توصل إليه الطرفان.





وتابع: "سيبدأ مكتب رعاية مصالح الحجاج الإيرانيين نشاطاته قبل موعد إيفاد الحجاج إلى الأراضي المقدسة"، لافتاً إلى أن ثلاثة آلاف إيراني سيفدون إلى الأراضي المقدسة لتقديم مختلف الخدمات الطبية والإسكان والنقل إلى الحجاج.

وأعلن رئيس منظمة الحج والزيارة الإيرانية حميد محمدي عن افتتاح مكتب رعاية مصالح الحجاج الإيرانيين في السعودية قريباً بهدف معالجة المشاكل الاحتمالية للحجاج خلال العام الجاري، وفق الاتفاق الناجز مع مسؤولي الحج السعوديين، وفق ما أوردت وكالة (سبوتنك) للأنباء.