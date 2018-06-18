دولي

حول الحج.. اتفاق تاريخي بين السعودية وإيران

حول الحج.. اتفاق تاريخي بين السعودية وإيران
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
قالت الحكومة الإيرانية، إنه تم التوصل إلى اتفاق تاريخي بشأن الحجاج الإيرانيين في مكة المكرمة.

وأعلن رئيس منظمة الحج والزيارة الإيرانية حميد محمدي عن افتتاح مكتب رعاية مصالح الحجاج الإيرانيين في السعودية قريباً بهدف معالجة المشاكل الاحتمالية للحجاج خلال العام الجاري، وفق الاتفاق الناجز مع مسؤولي الحج السعوديين، وفق ما أوردت وكالة (سبوتنك) للأنباء.

وقال محمدي، إن "85 ألفا و200 حاج إيراني سيذهبون إلى الأراضي المقدسة خلال العام الجاري، مؤكداً أن افتتاح مكتب رعاية مصالحالحجاج الإيرانيين سيتم بالنظر إلى المفاوضات والاتفاق الذي توصل إليه الطرفان.

وتابع: "سيبدأ مكتب رعاية مصالح الحجاج الإيرانيين نشاطاته قبل موعد إيفاد الحجاج إلى الأراضي المقدسة"، لافتاً إلى أن ثلاثة آلاف إيراني سيفدون إلى الأراضي المقدسة لتقديم مختلف الخدمات الطبية والإسكان والنقل إلى الحجاج.

أخبار ذات صلة

فيديو: روسيا تطلق صاروخ باليستي من منظومة &#34;إسكندر&#34;

فيديو: روسيا تطلق صاروخ باليستي من منظومة "إسكندر"

توقعات أمريكية بامتلاك كوريا الشمالية 3000 منشأة مرتبطة بالتطوير النووي والصواريخ

توقعات أمريكية بامتلاك كوريا الشمالية 3000 منشأة مرتبطة بالتطوير النووي والصواريخ

كولومبيا تنتخب يميني متشدد رئيساً للبلاد

كولومبيا تنتخب يميني متشدد رئيساً للبلاد

غرق سفينة شحن تركية قبالة كرواتيا واجلاء طاقمها

غرق سفينة شحن تركية قبالة كرواتيا واجلاء طاقمها

مصرع31 شخصا في هجمات بنيجيريا

مصرع31 شخصا في هجمات بنيجيريا

الحكومة الاسرائيلية توافق على مشروع قانون يمنع تصوير الجنود

الحكومة الاسرائيلية توافق على مشروع قانون يمنع تصوير الجنود

نتنياهو يدعو لحل أزمة الائتنلاف الحكومي خلال أسبوعين

نتنياهو يدعو لحل أزمة الائتنلاف الحكومي خلال أسبوعين

إصابة 20 في إطلاق نار بمهرجان فني في ولاية نيو جيرسي

إصابة 20 في إطلاق نار بمهرجان فني في ولاية نيو جيرسي

التعليقات

الدنيا حكايات

دولة فلسطينية في غزة

دولة فلسطينية في غزة

شؤون فلسطينية

أبو سيف: اعتداء الأمن على مسيرة السرايا بغزة يمس حقوق شعبنا الأساسية

أبو سيف: اعتداء الأمن على مسيرة السرايا بغزة يمس حقوق شعبنا الأساسية

قراقع: سلطات السجون الاسرائيلية انتهكت مشاعر الأسرى خلال أيام العيد

قراقع: سلطات السجون الاسرائيلية انتهكت مشاعر الأسرى خلال أيام العيد

الديمقراطية: عناصر خارجة عن القانون حاولت تخريب الوقفة الجماهيرية المطالبة برفع الإجراءات

الديمقراطية: عناصر خارجة عن القانون حاولت تخريب الوقفة الجماهيرية المطالبة برفع الإجراءات

القواسمي: حماس لا تريد الوحدة ولا إنهاء الإنقسام

القواسمي: حماس لا تريد الوحدة ولا إنهاء الإنقسام

الزق: صانعوا الانقسام هم السبب الرئيسي في مأساة قطاع غزة

الزق: صانعوا الانقسام هم السبب الرئيسي في مأساة قطاع غزة

الشعبية تدين اعتداء الأجهزة الأمنية بغزة على المتظاهرين بساحة السرايا

الشعبية تدين اعتداء الأجهزة الأمنية بغزة على المتظاهرين بساحة السرايا

أبو هولي: الدولة العربية و(أونروا) ناقشوا الوضع المالي للمنظمة الدولية

أبو هولي: الدولة العربية و(أونروا) ناقشوا الوضع المالي للمنظمة الدولية

اعتقال 13 مواطناً في الضفة والقدس وتواصل اقتحامات الأقصى

اعتقال 13 مواطناً في الضفة والقدس وتواصل اقتحامات الأقصى

منوعات

بعدما غيرت ملامحها بعمليات التجميل.. لقاء سويدان تتعرض للإنتقادات

بعدما غيرت ملامحها بعمليات التجميل.. لقاء سويدان تتعرض للإنتقادات

صور صادمة لصافيناز قبل الشهرة

صور صادمة لصافيناز قبل الشهرة

زوج أحلام يقدّم عيدية خيالية لابنة أخيه تُغضب متابعيه

زوج أحلام يقدّم عيدية خيالية لابنة أخيه تُغضب متابعيه

زينة تنشر صورة مع عائلتها.. والجمهور يتغزل في شقيقتها المحجبة

زينة تنشر صورة مع عائلتها.. والجمهور يتغزل في شقيقتها المحجبة

أنجلينا جولي تبكي بسبب ما شاهدته في مدينة الموصل العراقية

أنجلينا جولي تبكي بسبب ما شاهدته في مدينة الموصل العراقية

وفاة صادمة للفنان ماهر عصام

وفاة صادمة للفنان ماهر عصام

بعد نشرها صورة مؤثرة جميلة .. لطيفة تشكر خادم الحرمين وولي عهده

بعد نشرها صورة مؤثرة جميلة .. لطيفة تشكر خادم الحرمين وولي عهده

سيلفي تجمع مريم أوزيرلي مع نانسي عجرم تشعل مواقع التواصل

سيلفي تجمع مريم أوزيرلي مع نانسي عجرم تشعل مواقع التواصل

عابد فهد: لم أتعمّد أن أقلّد صوت جورج وسوف

عابد فهد: لم أتعمّد أن أقلّد صوت جورج وسوف

كاتبة &#34;طريق&#34;:زوّجت أميرة وجابر في الحلقات الأولى ولا أعرف شيئاً عن الوصيّة

كاتبة "طريق":زوّجت أميرة وجابر في الحلقات الأولى ولا أعرف شيئاً عن الوصيّة

عربي

فيديو: احتراق مئات الآلاف من براميل النفط في ميناء راس لانوف بليبيا

فيديو: احتراق مئات الآلاف من براميل النفط في ميناء راس لانوف بليبيا

الإمارات: عملية تحرير الحديدة لدفع الحوثيين للحل السياسي

الإمارات: عملية تحرير الحديدة لدفع الحوثيين للحل السياسي

قتلى وخسائر فادحة للحوثيين بمدينة الحديدة اليمنية

قتلى وخسائر فادحة للحوثيين بمدينة الحديدة اليمنية

الكشف عن معلومات مهمة وخطيرة في حريق المخازن الانتخابية بالعراق

الكشف عن معلومات مهمة وخطيرة في حريق المخازن الانتخابية بالعراق