دولي

توقعات أمريكية بامتلاك كوريا الشمالية 3000 منشأة مرتبطة بالتطوير النووي والصواريخ

توقعات أمريكية بامتلاك كوريا الشمالية 3000 منشأة مرتبطة بالتطوير النووي والصواريخ
رام الله - دنيا الوطن
قالت وكالة (سبوتنك) الروسية، إن السلطات الأمريكية تتوقع أن تكون كوريا الشمالية تملك نحو 3000 منشأة مرتبطة بالتطوير النووي والصواريخ.

وأوضحت الوكالة، أن السلطات الأمريكية قدرت عدد المنشآت والمباني المرتبطة بالتطوير النووي والصواريخ في كوريا الشمالية بنحو 3000 منشأة.

ووفقاً للصحيفة، من المتوقع أن تكون هناك صعوبات مختلفة في تفتيش واختبار المنشآت النووية والصاروخية، وسوف يستغرق الأمر وقتا طويلاً للغاية لإجراء محادثات نزع السلاح النووي بين الولايات المتحدة وكوريا الشمالية.

من الجدير بالذكر أن  الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون، أكدا في 12 حزيران/يونيو الجاري، في القمة الأولى  من نوعها بين كوريا الشمالية والولايات المتحدة، الهدف من نزع الأسلحة النووية من شبه الجزيرة الكورية، والتي كانت مقررة في نيسان/أبريل في القمة بين الكوريتين في بانمنجوم.

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