شؤون فلسطينية

اعتقال 13 مواطناً في الضفة والقدس وتواصل اقتحامات الأقصى

اعتقال 13 مواطناً في الضفة والقدس وتواصل اقتحامات الأقصى
رام الله - دنيا الوطن
تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي وقطعان المستوطنين انتهاكاتهما الواسعة في الضفة الغربية والقدس بحق المواطنين والمقدسات، إذ اعتقل الاحتلال 13 مواطناً، فيما اقتحم عشرات المستوطنين باحات المسجد الأقصى تحت حراسة مشددة من شرطة الاحتلال.

ففي القدس اعتقل الاحتلال الشاب أمير البلبيسي من حي الصوّانة القريب من أسوار القدس التاريخية، واقتاده الى أحد مراكز التوقيف والتحقيق.

وعرف من بين المعتقلين أيضا الفتاة صفاء أكرم أبو سنينة من مدينة الخليل، وكلاً من: أنس نايف العبسي من مخيم الفوار جنوباً، ومحمود محمد الحروب من بلدة دورا، وسالم أحمد قباجة من بلدة ترقوميا غرباً، والشاب محمود خليل القواسمة من منزله بالخليل بعد دهم منازل ذويهم.

وداهم جيش الاحتلال منزل الأسير المحرر محمد النطاح في إذنا غرب الخليل وقام بتفتيشه وسلمه بلاغا لمقابلة مخابراته، وداهم جيش الاحتلال بلدة دير سامت ومدينة يطا ودورا وسط تواجد مكثف الليلة الماضية على مدخل يطا وقرى كرزا وأبو العسجا قرب الظاهرية.

وفي سياق متصل، داهم جيش الاحتلال عدة أحياء في المدينة، ونصب حواجزه العسكرية على مدخل بلدة سعير وجسر حلحول شمالاً، وأوقف مركبات المواطنين وفتشها ودقق في البطاقات الشخصية.

على صعيد آخر من الانتهاكات اقتحمت مجموعات من المستوطنين اليوم الاثنين، باحات المسجد الأقصى من جهة باب المغاربة، بحراسة مشددة من قوات الاحتلال، فيما نصبت شرطة الاحتلال نقطة مراقبة عسكرية فوق سطح قاعة باب الرحمة.

وقالت مصادر إعلامية محلية، أن مجموعات من المستوطنين شرعوا بتنفيذ جولات استفزازية داخل باحات الاقصى.

كما نصبت شرطة الاحتلال نقطة مراقبة عسكرية فوق سطح قاعة باب الرحمة داخل حرم المسجد الأقصى المبارك.

وقال المسؤول الاعلامي في دائرة الأوقاف فراس الدبس، ان منطقة باب الرحمة شهدت منذ ساعات الصباح جملة من التطورات، منها: منع الحرس الموجودين على القبة أعلى السور في منطقة باب الرحمة من متابعة الأمور في المنطقة، واحتجازهم في منطقة معينة، وعدم تحركهم منها، واحتجاز رئيس قسم الحراسة عبد الله أبو طالب بطريقة وحشية لساعات، قبل الافراج عنه.

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