الإمارات: عملية تحرير الحديدة لدفع الحوثيين للحل السياسي

رام الله - دنيا الوطن

أكد وزير الخارجية الإماراتي، أنور قرقاش، أن الهدف الاستراتيجي من العمليات العسكرية في الحديدة هو دفع الحوثيين للرضوخ إلى حل سياسي.







وأوضح قرقاش، اليوم الاثنين، خلال مؤتمر صحفي بشأن عملية تحرير ميناء الحديدة والجسر الإغاثي، إلى أن العمليات العسكرية تسير بوتيرة جيدة بالنظر إلى حرص التحالف على تحييد المدنيين، مؤكداً أن هدف العملية هو تغيير آفاق الحل السياسي.

وأكد على أن "ميناء الحديدة لا يزال يعمل، وهناك ست سفن تفرغ حمولتها في هذه الساعات، قائلاً: "نشهد منذ حوالي سنة رفضا واضحا من أهالي الحديدة للتواجد الحوثي، وهم ينفقون المال الذي يحصلون عليه من ميناء الحديدة على جماعاتهم ومناصريهم".





وأضاف أن "الحل في اليمن هو حل سياسي مدفوع من الأمم المتحدة، والحل يمني يمني، ونحن كتحالف هدفنا الاستراتيجي هو أن نحرم إيران من وجود دولة ميليشيات داخل اليمن، واقتلاع تنظيم القاعدة".وشدد على ضرورة "أن يكون هناك انتقال في المشهد السياسي، ونشعر بأن الحديدة ستكون نقطة التحول"، متابعاً: "لا نتحرك بصورة عشوائية إلى منطقة مكتظة بالسكان كالحديدة، والتحالف حذر جداً بالتقدم العسكري، وليس لدينا شك بالتقدم إلى الأمام".وتابع: "الحديدة مصدر تمويل للحوثيين من خلال سيطرتهم على الميناء وجمع ثلاثة مليارات دولار سنوياً"، منوها إلى أن "الإمارات لم تكتشف اليمن قبل عام بل أن الإمارات تدعم اليمن في جميع المجالات منذ عام 1971".