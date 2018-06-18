قتلى وخسائر فادحة للحوثيين بمدينة الحديدة اليمنية

رام الله - دنيا الوطن

قال موقع (سكاي نيوز عربية)، إن جماعات الحوثي، تكبدت خسائر فادحة إضافية على جبهة الحديدة غربي اليمن، حيث سقط عشرات العناصر بالإضافة إلى تقهقر كبير على مختلف المحاور، لاسيما محور المطار.



وتركزت المواجهات في محيط وسور مطار الحديدة الدولي، مع تكثيف مقاتلات التحالف العربي في اليمن، قصفها مواقع وتجمعات الحوثيين.

وأوضح الموقع، أن عشرات القتلى والجرحى سقطوا في صفوف جماعة الحوثي، إثر تصاعد وتيرة الهجمات التي شنتها القوات المشتركة في محيط المطار.