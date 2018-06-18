محاولة تسلل وانفجار عبوة ناسفة على الحدود الشرقية شمال قطاع غزة

رام الله - دنيا الوطن

قال موقع (0404) الإسرائيلي، إن عدداً من الفلسطينيين حاولوا التسلل عبر السياج الفاصل للحدود الشرقية لشمال قطاع غزة بهدف إشعال النيران في المنطقة.







وأوضح الموقع الإسرائيلي، أن جيش الاحتلال أطلق النار عليهم، لافتاً إلى أنه خلال الهرب انفجرت عبوات ناسفة كانت بحوزتهم، مرجحاً أن يكون هناك إصابات.







من ناحيتها، قالت صحيفة (معاريف) الإسرائيلية، إن مجموعة من 4-5 فلسطينيين تسللوا إلى منطقة معبر كارني وحاولوا تخريب موقع عسكري.



وأوضحت أن التقارير تشير إلى أن الجيش الإسرائيلي أطلق النار عليهم والحديث يدور عن وقوع إصابات، منوهةً إلى أنه لا يزال الحدث غير واضح ولا يوجد تأكيد رسمي حتى الآن. وأوضحت أن التقارير تشير إلى أن الجيش الإسرائيلي أطلق النار عليهم والحديث يدور عن وقوع إصابات، منوهةً إلى أنه لا يزال الحدث غير واضح ولا يوجد تأكيد رسمي حتى الآن.





يتبع..

