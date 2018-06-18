الكشف عن معلومات مهمة وخطيرة في حريق المخازن الانتخابية بالعراق

رام الله - دنيا الوطن

أكد رئيس لجنة تقصي الحقائق النيابية في العراق العثور على معلومات وصفها بـ"المهمة والخطيرة" في قضية الحريق داخل مخازن مفوضية الانتخابات في بغداد.



وأوضح رئيس اللجنة عادل نوري، وفق ما أورد موقع (روسيا اليوم)، أن تلك المعلومات سُلمت إلى اللجنة الحكومية المكلفة بالتحقيق في الحادث، مؤكداً وصول المحققين إلى "نتائج مهمة ومتقدمة بشأن أسباب الحريق والأطراف المتورطة فيه".وأشار إلى أن التحقيقات أوصلت إلى إلقاء القبض على مجموعة من الجناة والمشتبه فيهم من الرموز التي نعتقد أنها مهمة.ولفت المسؤول إلى أن حساسية الموضوع وخطورته وتأثيره المباشر على العملية السياسية في البلاد يجعل المحققين يمتنعون عن كشف تفاصيل الأسماء والجهات المتورطة في الحادث لحين انتهاء التحقيقات بشكل نهائي.وذكر نوري أن اللجنة تبذل جهوداً كبيرة بالتنسيق مع اللجنة الحكومية الخاصة بالتحقيق، ولديها اتصال مباشر مع رئيس الوزراء حيدر العبادي بشأن الموضوع.واندلع الحريق في العاشر من الشهر الجاري داخل مخازن مفوضية الانتخابات في مكتب انتخابات الرصافة بالعاصمة بغداد وطال جميع أجهزة تسريع النتائج وأجهزة الفرز الإلكتروني، لكن دون الإضرار بصناديق وأوراق الاقتراع.