نصف مليار دولار من دول خليجية.. هذه تفاصيل الخطة الأمريكية لإنعاش غزة

رام الله - دنيا الوطن

كشفت صحيفة (هآرتس) الإسرائيلية، عن طلب أمريكي سيقدم لعدد من دول الخليج العربي لاستثمار ملايين الدولارات لتحسين الظروف المعيشية بقطاع غزة.



وقالت الصحيفة، إن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تسعى لتأمين نصف مليار دولار، من دول الخليج العربي، لصالح مشاريع إنسانية واقتصادية بقطاع غزة.واوضحت أن الإدارة الأمريكية تدرس إنشاء محطة توليد كهرباء، وميناء بحري، في منطقة العريش بسيناء، لخدمة السكان بغزة.وأشارت إلى أنه سيتم طرح هذه الخطة على عدة دول خليجية، مثل السعودية وقطر، خلال زيارة جيسون جرانبلات، وجيرارد كوشنير، في جولتها القادمة للمنطقة نهاية الأسبوع الجاري.ولفتت الصحيفة، إلى أن هذه المشاريع، ستكون بالتعاون بين إسرائيل ومصر والأردن ودول الخليج، تحديداً قطر والسعودية، منوهةً إلى أنها ستكون جزءاً من خطة التسوية الأمريكية، التي تعرف اعلامياً باسم (صفقة القرن).