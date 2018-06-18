شؤون فلسطينية

الدفاع المدني يتعامل مع 407 حادث إطفاء وإنقاذ خلال أسبوع

الدفاع المدني يتعامل مع 407 حادث إطفاء وإنقاذ خلال أسبوع
رام الله - دنيا الوطن
تعاملت طواقم الدفاع المدني منذ مطلع الأسبوع الماضي في محافظات الوطن مع 407 حادث منها 309 حادث حريق و98 حادث إنقاذ وحالات تقديم مساعدة نتج عنها إصابة العشرات في حوادث سير وحوادث حريق إضافة لخسائر مادية في الممتلكات.

وقال تقرير إدارة العلاقات العامة والإعلام في الدفاع المدني خلال التقرير الأسبوعي، إن حوادث الحريق كانت في منازل ب14 حالة، ومركبات 12 حالة، ومحل تجاري بثلاث حالات، ومخزن بحالة واحدة، ومحولات كهربائية وأعمدة بحالتين، ومطعم بحالة واحدة، ومصنع بحالة واحدة، وأعشاب
214 حالة، وأشجار ومحاصيل زراعية ب24 حالة، وإطارات ومخلفات وغيرها ب 37 حالة، وعن عدد الحوادث بأسباب وقوعها كانت نتيجة الإهمال 93 حالة والحرق العمد ثمان حالات والتماس الكهربائي بخمس حالات وعبث الأطفال ب10 حالات وشجار بحالتين وأعمال شغب بحالة واحدة وتسرب غاز بحالة واحدة وأسباب مجهولة ب 188 حالة.

وأضاف التقرير أن حوادث الإنقاذ كانت نتيجة حوادث سير ب21 حالة ، و14 حالة إنقاذ محاصرين، وتزويد مياه بحالة واحدة، وإنقاذ ممتلكات بحالة واحدة، وشفط مياه بحالتين، و6 حالات إنقاذ حيوانات وحالة سحب مركبات و17 حالة التخلص من آفات ضارة و16 حالة طلب مساعدة، وفتح طرق بحالتين، تسرب غاز بثلاث حالات، وإنقاذ من مكان مغلق بأربع حالات، و6 حالات إزالة زيوت، وحالة إزالة شجرة وثلاث حالات إنقاذ مختلفة؛ وعن عدد حالات الإنقاذ بسبب وقوعها كانت : 10 حالات إنزلاق مركبات وسبع حالات تدهور وثلاث حالات تصادم مركبات وحالة دهس، وحالة بسبب الكهرباء وحالة بحادث مفتعل، وسبع حالات بمصاعد كهربائية عالقة وثلاث حالات إنقاذ من منزل مغلق وخمس حالات إهمال وعشر حالات بعوامل طبيعية، وحالة سببها جيش الإحتلال و49 حالة أسباب مختلفة.

على صعيد آخر كان نشاط إدارة الوقاية والسلامة العامة أصدار 120 تصريحا بعد الكشف على منشآت ومؤسسات وحرف المختلفة ومطابقتها لشروط الوقاية والسلامة العامة بعد إنجاز 618 جولة ميدانية على تلك المنشآت والحرف والتجمع
والمؤسسات ؛ وتم أيضاً الكشف ومنح تصريح عمل لـ 130 مصعداً كهربائياً في محافظات الوطن.




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