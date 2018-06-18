ليبرمان: سنعود لسياسة التصفية الجسدية في غزة قريباً

رام الله - دنيا الوطن

قال وزير الجيش الإسرائيلي، أفيغدور ليبرمان، إن إسرائيل قد تعود إلى سياسة التصفية الجسدية في قطاع غزة قريباً، وذلك رداً على إطلاق الطائرات الورقية والبالونات الحارقة.







جاء ذلك، وفق ما أوردت القناة الـ (13) الإسرائيلية، خلال لقاء ليبرمان بقادة مجالس مستوطنات غلاف غزة.









وأوضح ليبرمان، أن الجيش سينتقل قريباً إلى عمليات رد أشد عنفاً، بما في ذلك القيام بعمليات تصفية للمتورطين بإطلاق هكذا وسائل باتجاه الغلاف.ونوهت القناة الإسرائيلية، إلى أن وزراء يضغطون بالقوة للعودة لسياسة التصفيات بالقطاع بعد تحول الغلاف إلى "جحيم" بفعل الحرائق التي التهمت آلاف الدونمات بعد أن تحول تهديد الطائرات الحارقة إلى تهديد فعلي لمستوطني الغلاف.وأوضحت أن الجيش يرى أن العودة لسياسة التصفية ستعجل من الانحدار نحو حرب جديدة وأنه يفضل الحرائق على بقاء سكان الغلاف داخل الغرف الآمنة.