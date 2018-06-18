شعث: اتصالات لإرسال قوات حماية دولية للشعب الفلسطيني

رام الله - دنيا الوطن

قال مستشار الرئيس للشؤون الخارجية والعلاقات الدولية نبيل شعث، إن الاتصالات الفلسطينية تتواصل على قدم وساق مع الدول ذات العلاقة، لبحث ارسال قوات حماية دولية لشعبنا، على ضوء القرار الأخير في الأمم المتحدة، وهو بحاجة الى وقت وعمل دبلوماسي مكثف.





وأوضح شعث، في تصريح لإذاعة (صوت فلسطين) الرسمية، الاثنين، أنه لا وجود لصفقة القرن الأمريكية، لافتاً إلى أن قمة الظهران أفشلت المخطط الأميركي لاستخدام الدول العربية للضغط على القيادة الفلسطينية.



ولفت شعث، إلى أن الحديث عن مغريات لطرح الصفقة وقبولها لن يجعلها توصل الى أي حل، مشدداً على أن الحل واضح وعناصره واضحة، وهي إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة، والكاملة السيادة على حدود العام 1967، والقدس الشرقية عاصمة لها.وأضاف أن دعم غزة يأتي فقط عبر تحقيق الوحدة الوطنية الفلسطينية، مشدداً على أن من يفرض الحصار على قطاع غزة وكان سبباً في تردي الأوضاع فيه لن يكون طرفاً في تحسين هذه الأوضاع.