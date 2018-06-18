صحيفة: ضغوط عريبة على الرئيس عباس بشأن (صفقة القرن)

رام الله - دنيا الوطن

قالت صحيفة (يسرائيل هيوم) الإسرائيلية، إن الرئيس محمود عباس تعرض في الآونة الأخيرة إلى ضغط هائل؛ عشية مبعوث الرئيس الأمريكي الخاص جاريد كوشنير والمبعوث الأمريكي للسلام في الشرق الأوسط جيسون غرينبلات إلى المنطقة.



وأوضحت الصحيفة، نقلاً عن مصادر فلسطينية وصفتها بالرفيعة، أن الضغوط التي يتعرض لها الرئيس عباس تأتي من عدد من الدول العربية التي تحثه على التراجع عن موقفه حيال الولايات المتحدة والموافقة على دراسة الخطة الأمريكية للتسوية في الشرق الأوسط التي باتت تعرف إعلامياً بتسمية (صفقة القرن).







وتطالب كافة هذه الجهات، وفق الصحيفة، الرئيس عباس بموقف أكثر ليونة تجاه الإدارة الامريكية واستقبال كلاً من كوشنير وغرينبلات أثناء جولتهما الوشيكة في عدد من الدول العربية.





وأشارت الصحيفة، إلى أن القيادة الفلسطينية تنتظر من الرئيس عباس إيجاد طريقة للتراجع عن موقفة المتشدد إزاء البيت الأبيض على ضوء التعامل الحاسم لترامب في مسائل دولية مثل الملف الكوري الشمالي والملف الإيراني بل وموقفه الصلب في التعامل مع الاتحاد الأوروبي، مما يدفع بعض الشخصيات الفلسطينية الى اسداء النصيحة للرئيس عباس بتوخي الحذر لئلا يطال نهج ترامب المسألة الفلسطينية فتفرض الإدارة الامريكية على السلطة الفلسطينية العقوبات.