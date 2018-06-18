شؤون فلسطينية

جيش الاحتلال: الغارات الإسرائيلية على قطاع غزة ستتصاعد وفق الحاجة

جيش الاحتلال: الغارات الإسرائيلية على قطاع غزة ستتصاعد وفق الحاجة
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
قال الناطق باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، إن الغارات التي شنت في قطاع غزة جاءت رداً على مواصلة اطلاق الطائرات الورقية والبالونات الحارقة، لافتاً إلى أن تلك الغارات سوف تتصاعد وفق الحاجة.

وأوضح أدرعي، أن الجيش يملك معلومات استخبارية وقدرات عملياتية لتعميق هذه الغارات، واصفاً اطلاق الطائرات الورقية والبالونات الحارقة بالعمليات التي تعرض حياة المستوطنين للخطر وقد ألحقت ضرراً في مناطق واسعة.

وأضاف: "في الأيام الأخيرة حذّر الجيش وقام بالإغارة بالقرب من الخلايا المسؤولة عن احراق مناطق في الأراضي المحتلة كما نفذ ضربات ملموسة ضد بنية تحتية تساند تلك الخلايا".

وأشار إلى أن الجيش مصمم على مواصلة التحرك بشكل متصاعد ضد هذه الأعمال مستخدمًا وسائل متنوعة حتى وقفها، مستطرداً: "حماس مسؤولة عن كل ما يجري في قطاع غزة أو ينطلق منه وستتحمل التداعيات".

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