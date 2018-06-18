(محدث) غارات إسرائيلية عنيفة على عدة مواقع في قطاع غزة

وأقدمت طائرات الاحتلال على قصف موقع بدر غرب مدينة غزة بأربعة صواريخ اثنين منهم من طائرات الاستطلاع، فيما قصف موقع السفية بخمسة صواريخ من الطيران الحربي.

رام الله - دنيا الوطنأغارات طائرات الاحتلال الإسرائيلية، فجر الاثنين، بشكل عنيف على عدة مواقع تابعة للمقاومة الفلسطينية، شمال وغرب قطاع غزة.كما وأقدمت طائرات الاحتلال على قصف موقع الجدار في منطقة شمال غزة بصاروخين من طيران الاستطلاع، فيما قصف موقع تل الزعتر في شمال قطاع غزة.هذا ولم يبلغ عن وقوع أي إصابات بسبب القصف الإسرائيلي، ولم يتعدى الأمر سوى أضرار مادية كبيرة في داخل المواقع.كما وقصف طائرات الاحتلال الإسرائيلي موقع تل الزعر بصاروخين أحدهما من طائرة حربية والآخر من طائرات الاستطلاع.وفي السياق، دوت صافرات الإنذار الإسرائيلي في محيط غلاف قطاع غزة، فيما طالبت الجبهة الداخلية الإسرائيلية المستوطنين بالبقاء قريبين من الملاجئ.يتبع..