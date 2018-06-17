شؤون فلسطينية

(هآرتس): البيت الأبيض يحاول جمع نحو مليار دولار لمشاريع تخدم قطاع غزة

(هآرتس): البيت الأبيض يحاول جمع نحو مليار دولار لمشاريع تخدم قطاع غزة
رام الله - دنيا الوطن
قالت صحيفة (هآرتس) الإسرائيلية: "إن البيت الابيض، سيحاول جمع ما بين 500 مليون إلى مليار دولار، خاصة بمشاريع تخدم سكان قطاع غزة".

وأضافت: "يجري النظر كذلك في بناء محطة للطاقة وميناء بحري ومشروع للطاقة الشمسية في سيناء، وهذا الموضوع سيكون محور المحادثات بين جاريد كوشنير وجيسون جرينبلات مع قادة قطر والسعودية ومصر والاردن واسرائيل، هذا الاسبوع".

هأرتس:
سيحاول البيت الأبيض جمع ما بين 500 مليون - 1 مليار دولار لمشاريع تخدم سكان قطاع غزة ومن بين أمور أخرى يجري النظر في بناء محطة للطاقة وميناء بحري ومشروع للطاقة الشمسية في سيناء , هذا الموضوع سيكون محور المحادثات هذا الأسبوع من قبل جاريد كوشنير وجيسون جرينبلات مع قادة قطر والسعودية ومصر والأردن و"إسرائيل".

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