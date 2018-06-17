مصدر عسكري اسرائيلي: الحل البديل لإنهاء الطائرات الورقية هو الحرب

رام الله - دنيا الوطنأفاد مصدر عسكري إسرائيلي كبير، أن الحل البديل لإنهاء حرائق الطائرات الورقية هو الحرب التي أصبحت قاب قوسين أوأدنى، بحسب ما نقلته القناة 12 الإسرائيلية.وقال المصدر: "إذا عملنا بقوة كبيرة ضد مطلقي الطائرات الورقية، فقد يتطور الأمر الى تصعيد، لكن سكان غلاف غزة لا يرغبون في ذلك؛ لإ الحاجز المضاد للأنفاق لم ينته بعد".