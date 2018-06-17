مصدر عسكري اسرائيلي: الحل البديل لإنهاء الطائرات الورقية هو الحرب
رام الله - دنيا الوطن
أفاد مصدر عسكري إسرائيلي كبير، أن الحل البديل لإنهاء حرائق الطائرات الورقية هو الحرب التي أصبحت قاب قوسين أوأدنى، بحسب ما نقلته القناة 12 الإسرائيلية.
وقال المصدر: "إذا عملنا بقوة كبيرة ضد مطلقي الطائرات الورقية، فقد يتطور الأمر الى تصعيد، لكن سكان غلاف غزة لا يرغبون في ذلك؛ لإ الحاجز المضاد للأنفاق لم ينته بعد".
أفاد مصدر عسكري إسرائيلي كبير، أن الحل البديل لإنهاء حرائق الطائرات الورقية هو الحرب التي أصبحت قاب قوسين أوأدنى، بحسب ما نقلته القناة 12 الإسرائيلية.
وقال المصدر: "إذا عملنا بقوة كبيرة ضد مطلقي الطائرات الورقية، فقد يتطور الأمر الى تصعيد، لكن سكان غلاف غزة لا يرغبون في ذلك؛ لإ الحاجز المضاد للأنفاق لم ينته بعد".
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