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شؤون فلسطينية

"دنيا الوطن" ترصد اجواء العيد في يومه الثالث بقطاع غزة

"دنيا الوطن" ترصد اجواء العيد في يومه الثالث بقطاع غزة
خاص دنيا الوطن - اسامة الكحلوت
سادت اجواء الفرحة في قطاع غزة بقدوم عيد الفطر السعيد، لكن هذه الفرحة كانت تخفي خلفها الماً كبيراً بعد انخفاض رواتب الموظفين الى النصف، والتي انعكست بدورها على كافة مناحي الحياة للمواطنين في القطاع.

واكد مجموعة من الذين استطلعت "دنيا الوطن" ارائهم حول رأيهم في العيد، ان عيد هذا العام كان الاسوأ طوال السنوات الماضية، بعد تاخير صرف الرواتب وخفضها، واضطرت الكثير من العائلات لتقليص نفقاتها الى النصف تقريباً.

"دنيا الوطن" تجولت بين المواطنين في قطاع غزة لاستطلاع ارائهم وخرجت بالتقرير التالي..


 














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