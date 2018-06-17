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قرقاش: التحالف حريص على حماية المدنيين بمعركة الحديدة

قرقاش: التحالف حريص على حماية المدنيين بمعركة الحديدة
رام الله - دنيا الوطن
أكد أنور قرقاش وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية، أن قوات التحالف العربي عمدت اتباع نهج مدروس ومسؤول في معركة الحديدة، لحماية المدنيين وضمان تدفق المساعدات الإنسانية.

وقال قرقاش في تغريدات على موقع (تويتر)، الأحد: "إن ميناء الحديدة يواصل العمل بشكل طبيعي"، مشيرا إلى أن هناك 10 سفن محملة بالأغذية والمواد الطبية، قريبة أو في طريقها للحديدة، إلى جانب قوافل برية تتوجه شمالا من عدن، بحسب ما جاء على موقع (سكاي نيوز).

وأضاف الوزير الإماراتي: "يتم اتخاذ إجراءات استثنائية لضمان حماية المدنيين، موضحا أن جماعات الحوثي تنشر القناصة داخل الأحياء والقرى وتستخدم الألغام عشوائيا".

ولفت قرقاش إلى أن عملية الحديدة هدفت لمساعدة مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن، في مهمته الصعبة لإقناع الحوثيين بالانسحاب غير المشروط من الحديدة.

وأكد أن دولة الإمارات تعمل على الاستجابة الإنسانية لأي تأثير محتمل على السكان.

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