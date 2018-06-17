وفاة مواطن وإصابة ستة آخرين في حادث سير بين رام الله ونابلس

رام الله - دنيا الوطنتوفي مواطن وأصيب ستة آخرون، أربعة منهم في حال الخطر، نتيجة حادث سير وقع على الطريق بين محافظتي رام الله والبيرة ونابلس، مساء اليوم الأحد.وقال العقيد لؤي ارزيقات الناطق الإعلامي باسم الشرطة: "إن مواطنا لقي مصرعه بينما أصيب ستة آخرون بجروح، في حادث سير بين مركبتين على الطريق الواصل بين رام الله ونابلس، فيما باشرت الشرطة التحقيق"، بحسب ما جاء على موقع وكالة (وفا).