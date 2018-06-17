غرق سفينة شحن تركية قبالة كرواتيا واجلاء طاقمها

رام الله - دنيا الوطنغرقت سفينة شحن تركية محملة بالمغنيسيوم والمواد النفطية قبالة سواحل كرواتيا وتم اجلاء طاقمها المؤلف من 13 بحارا، بحسب ما اعلنت وزارة النقل الكرواتية، موضحة انه لم يتم رصد أي تلوث.وبدأت عملية انقاذ الطاقم المؤلف من 11 تركيا وهنديين، والذي لم يتعرض أي من افراده لاذى، بحسب ما جاء على موقع صحيفة (القدس).وغرقت السفينة التي ترفع العلم التركي شمال جزيرة فيس في وسط البحر الادرياتيكي، بحسب بيان وزارة النقل.واوضحت الوزارة انه تم اتخاذ الاحتياطات لتفادي حصول تلوث.وكانت السفينة تنقل ثلاثة آلاف طن من المغنيسيوم المتكلس الذي يستخدم في صنع المواد المقاومة لدراجات الحرارة المرتفعة، بالاضافة الى 70 طنا من الوقود ومواد التشحيم.