وفد نسائي مغربي يزور إسرائيل

رام الله - دنيا الوطنذكرت إذاعة (ريشت كان) الإسرائيلية، اليوم الأحد، أن وفدا نسائياً من المغرب وصل إلى إسرائيل في زيارة ستستمر عدة أيام.وبحسب الإذاعة الاسرائيلية، فإن الوفد سيشارك في فعاليات ومشاريع اجتماعية وندوات "للنهوض بمكانة المرأة"، مشيرة إلى أن الوفد وصل رغم "عدم وجود علاقات دبلوماسية بين إسرائيل والمغرب.وكان وفد مغربي آخر يضم 11 شخصا من رجال الأعمال والمهندسين وصل إسرائيل منذ أيام وأنهى زيارته يوم الجمعة، بحسب ما جاء على موقع صحيفة (القدس).