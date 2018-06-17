شؤون فلسطينية

فيديو: بإضافة مولد كهربائي صغير.. مواطن يبتكر سيارة ترفيهية للاطفال

فيديو: بإضافة مولد كهربائي صغير.. مواطن يبتكر سيارة ترفيهية للاطفال
خاص دنيا الوطن- أسامة الكحلوت
كانت دراجة هوائية صغيرة، فتطورت تدريجياً وتوسعت، واصبحت تتحرك على اربعة عجلات، بعد اضافة مولد كهربائي صغير يوجد في مقدمتها، لتتحول الى سيارة ترفيهية للاطفال.

كانت هذه اخر ابتكارات المواطن عمر المعصوابي "46 عاماً" من غربي مدينة غزة للترفيه عن الاطفال، ولتساعده في مصاريف بيته، لتكون مصدر دخل مفيد له ولعائلته خلال العيد، لكن الصدمة كانت في ثالث يوم العيد، بخيبة امل بالعائد المادي القليل من عملها طوال ايام العيد.

المعصوابي متزوج من سيدتين ويعيل اسرة مكونة من خمسة عشر فرداً، ويعمل موظفاً في وزارة الاتصالات بغزة، ويتقاضى راتب يصل الى 1200 شيكل.

ويقول المعصوابي لدنيا الوطن:" في كل عيد يكون لي ابتكار جديد من اجل الترفيه عن الاطفال، ويتخصص اثنين من ابنائي للعمل على هذه الالعاب، واخر هذه الصناعات كانت السيارة الترفيهية للاطفال، بالاضافة لدراجة هواية طويلة جداً".

واتجه المعصوابي لهذه السيارة بعد حصوله على مولد كهربائي قوي مخصص للرمال، فاتجه لشرائه وتكوين الدراجة الصغيرة وتوسيعها لتحمل اكثر من اربعة اطفال، ووضع المولد في مقدمة السيارة الصغيرة.

وأكد ان تكلفة صناعة السيارة الترفيهية وصل الى 2500 شيكلاً، ووضع مخططاً لهذه السيارة منذ صناعتها قبل شهر تقريباً من عيد الفطر، ان تغطي نصف تكاليف صناعتها هذا العيد، على ان يكتمل باقي المبلغ العيد المقبل من عائد عملها.

لكن مخططاته باءت بالفشل، بعدما لاحظ ان العائد المادي قليل جداً، ولم يرتقى للوصول الى المبالغ التي يطمح لها باستعادة امواله التي استلفها من اصدقائه لشراء المولد الخاص بالسيارة.

واشار الى ان الاقبال ضعيف هذا العام على الالعاب الترفيهية، بخلاف جميع السنوات الماضية، نتيجة الظروف التي يمر بها سكان قطاع غزة.


 







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