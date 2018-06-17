طائرات الاستطلاع تقصف موقعاً للمقاومة وسط القطاع





بدوره، قال المتحدث باسم جيش الاحتلال الاسرائيلي: "إلى جانب الاعلان عن قصف الطائرات الاسرائيلية قرب خلية تطلق بالونات حارقة جنوب قطاع غزة، فقد هاجم الجيش أيضا بنية تحتية تستخدم لنفس الأعمال".

رام الله - دنيا الوطنقصفت طائرات الاستطلاع الاسرائيلية اليوم الأحد، بعدة صواريخ، موقعا تابعا للمقاومة الفلسطينية شرق مخيم البريج وسط قطاع غزة، بحسب ما جاء على قناة (الأقصى) الفضائية.وأفادت مصادر محلية، أن القصف لم يوقع اصابات بين المواطنين.