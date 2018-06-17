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مقتل ستة عناصر من تنظيم الدولة بقصف جوي شمالي العراق

مقتل ستة عناصر من تنظيم الدولة بقصف جوي شمالي العراق
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
لقي ستة عناصر من تنظيم الدولة مصرعهم اليوم الأحد، في قصف جوي نفذته طائرات عراقية جنوب محافظة صلاح الدين شمال العراق، بحسب ما قاله مصدر أمني عراقي.

وأوضح الملازم في شرطة صلاح الدين نعمان الجبوري، أن قوات مشتركة من الجيش والحشد الشعبي رصد تحركات مجموعة من عناصر تنظيم الدولة مكونة من ستة أشخاص، وراقب مكان اختبائهم ناحية الاسحاقي جنوبي محافظة صلاح الدين، بحسب ما جاء على موقع صحيفة (القدس).

وقال الجبوري: "القوات المشتركة زودت طيران الجيش العراقي بالإحداثيات، وتم تدمير المواقع بالكامل وقتل من فيه". لافتًا إلى أن المسلحين كانوا يخططون لشن هجمات على أهداف عسكرية ومدنية.

ويأتي القصف بعد نحو أسبوعين على مقتل 12 مدنيًا من عائلة واحدة في نفس المنطقة، بهجوم شنه عناصر من تنظيم الدولة.

وبعد ثلاث سنوات، وبدعم من التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة، أعلن العراق في كانون الاول/ديسمبر الماضي استعادة كامل أراضيه من قبضة تنظيم الدولة، الذي كان يسيطر على ثلث مساحة البلاد.

ولا يزال التنظيم يحتفظ بخلايا نائمة متوزعة في أرجاء البلاد، وبدأ يعود تدريجيًا لأسلوبه القديم في شن هجمات خاطفة على طريقة حرب العصابات التي كان يتبعها قبل عام 2014.

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