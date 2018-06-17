نتنياهو: حماس تحاول أن تؤذينا وسنواصل السيطرة على الامن بالضفة

رام الله - دنيا الوطنقال بنيامين نتنياهو رئيس حكومة الاحتلال: "حماس تحاول أن تؤذينا من قطاع غزة والضفة الغربية، وهذا هو السبب في أننا سنواصل السيطرة على الامن في الضفة"، بحسب ما نقله موقع (0404) الإسرائيلي.جاء تصريح نتنياهو تعقيبا على اعتقال جهاز (الشاباك) الإسرائيلي، خلية لحركة حماس مكونة من 20 شخصا في نابلس اليوم الأحد، بزعم أنها كانت تخطط لتنفيذ عمليات ضد أهداف إسرائيلية.