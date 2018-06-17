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نابلس: (الشاباك) يعتقل خلية لحركة حماس بزعم تخطيطها لتنفيذ عمليات

نابلس: (الشاباك) يعتقل خلية لحركة حماس بزعم تخطيطها لتنفيذ عمليات
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
اعتقل جهاز الأمن العام الإسرائيلي (الشاباك) اليوم الأحد، خلية تابعة لحركة حماس في نابلس مكونة من 20 شخصاً، بزعم أنهم خططوا لتنفيذ عمليات ضد أهداف إسرائيلية، بحسب ما جاء على موقع (0404) الإسرائيلي.

وادعى الجهاز أن المعتقلون خططو لتنفيذ سلسلة من الهجمات في تل أبيب والقدس ومستوطنة (ايتمار)، إلى جانب عمليات اطلاق نار وتفجير عبوات.

واشار الجهاز إلى أنه تم ضبط أسلحة وبعض من العبوات التي تم إعدادها ومنها عبوات تزن 10 كجم، وأكثر من ذلك، بحسب زعمه.

وأوضح أن الخلية تم اعتقالها خلال الأشهر الأخيرة، وأنها تعمل في مناطق نابلس ومحيطها منذ أكتوبر/ تشرين أول 2017، وتم الانتهاء من اعتقال أفرادها في نهاية شهر أبريل/ نيسان الماضي، بحسب ما جاء على موقع صحيفة (القدس).

ولفت إلى أن غالبية المعتقلين ينتمون لحركة حماس وبعضهم لديه نشاطات سابقة ومنها تصنيع المتفجرات والعبوات الناسفة.

وقال الجهاز: "من أبرز أفراد الخلية المعتقلة معتصم سالم (35 عاما)، وفارس الزبيدي (33 عاما) وكلاهما من نابلس".

وحسب جهاز "الشاباك" فإن اعتقال هذه الخلية وخلايا أخرى "يثبت استمرار جهود حماس في محاولات تنفيذ هجمات والتشجيع على ذلك /لتقويض الهدوء النسبي/"، على حد زعمه.

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