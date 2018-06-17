شؤون فلسطينية

فتح: حجازي والزير وجمجوم نموذجا للشعب الذي لا يركع

فتح: حجازي والزير وجمجوم نموذجا للشعب الذي لا يركع
رام الله - دنيا الوطن
قالت حركة فتح في الذكرى الثامنة والثمانين على اعدام ألأبطال الثلاثة محمد جمجوم وعطا الزير وفؤاد حجازي  على أيدي قوات ألاحتلال البريطانية ذالك الوقت في مدينة عكا ، أنهم أبطال رفضوا الذلة والمهانة ، ودافعوا عن عروبة فلسطين وتحديدا القدس وحائط البراق الاسلامي، وقاوموا التهويد والاستيلاء  ومحاولات التزوير في التاريخ.

وأكد عضو المجلس الثوري لحركة فتح والمتحدث الرسمي بإسمها أسامه القواسمي أن ألأبطال الثلاثة كانوا وسيبقون عنوانا للكبرياء والكرامة والعزة ونموذجا للشعب  الفلسطيني الذي لا يركع إلا للواحد الأحد.

وأوضح القواسمي أن ما أشبه اليوم بالأمس، وأن المؤامرة على مقدرات شعبنا ومحاولات الاستيلاء على مقدساتنا وأرضنا مستمرة منذ مئة عام ، وما ثورة البراق إلا محطة مضيئة من تاريخ شعب أقسم على فداء أرضه ومقدساته بأغلى ما يملك.

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