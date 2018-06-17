سرقة وثائق سرية من قائد وحدة "كوماندوز" خلال تواجده بالضفة

رام الله - دنيا الوطنذكرت صحيفة "معاريف" العبرية، اليوم الأحد، أن الجيش الإسرائيلي فتح تحقيقا في ظروف سرقة وثائق عسكرية سرية من سيارة قائد لواء الكوماندوز في الجيش خلال جولة كان يقوم بها بالضفة الغربية.وبحسب الصحيفة، فإن الوثائق سرقت من سيارة العقيد في الجيش آفي بولات حين كان يقوم بجولة ميدانية في مناطق الغربية نهاية الأسبوع الماضي.وأشارت إلى أنه يتم تصنيف الوثائق التي سرقت بأنها سرية جدا.