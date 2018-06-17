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الكشف عن سبب وفاة حاكم البنك المركزي السوداني في تركيا

الكشف عن سبب وفاة حاكم البنك المركزي السوداني في تركيا
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت الرئاسة السودانية اليوم الأحد عن سبب وفاة محافظ البنك المركزي السوداني حازم عبد القادر خلال زيارته إلى تركيا.

وقالت الرئاسة في بيان لها إن الوفاة كانت ناتجة عن أزمة قلبية، دون أن تذكر سبب زيارته لتركيا.

وعبد القادر من مواليد 1960، تم تعيينه على رأس البنك المركزي السوداني في ديسمبر 2016.

ومنذ توليه منصبه شارك في مفاوضات مع الولايات المتحدة ساهمت في رفع الحظر التجاري الأمريكي المفروض على السودان منذ عشرات السنوات.

وواجه المركزي السوداني في الأشهر الأخيرة نقصا حادا في العملات الأجنبية، ما أدى إلى تراجع قيمة الجنيه السوداني مقابل الدولار، وخاصة في السوق السوداء.

ومنذ يناير الماضي خفض المركزي السوداني قيمة العملة المحلية مرتين.

وواجه الاقتصاد السوداني مشاكل كبيرة لا سيما منذ انفصال جنوب السودان في عام 2011، ما حرم الخرطوم 75 بالمئة من العائدات النفطية.

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