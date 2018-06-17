الشرطة تقبض على شخص بحوزته كيلو ونصف من الماريجوانا المخدرة في الخليل



وذكر بيان إدارة العلاقات العامة والإعلام بالشرطة " بأن شرطة مكافحة المخدرات قد قامت قبل عدة أيام وبناء على محضر تفتيش من النيابة العامة بتفتيش منزل أحد المواطنين في مدينة يطا لوجود معلومات تؤكد حيازة هذا الشخص على كمية من المخدرات داخل منزله ".



وأضاف البيان بأن وخلال عملية تفتيش المنزل عثرت الشرطة بداخله على كمية من مادة الماريجوانا بلغت من الوزن كيلو ونصف, إلا أن صاحب المنزل قد تمكن في حينها من الفرار.



وأوضح البيان بأنه ومن خلال عمليات البحث والتحري وجمع المعلومات التي قامت بها شرطة مكافحة المخدرات وبالتعاون مع مركز شرطة يطا , فقد تم إلقاء القبض على المشتبه به أثناء اختبائه داخل أحد البيوت , والذي افاد بعد سماع أقواله بحيازته هذه الكمية من المخدرات بقصد الاتجار بها.



وأكد البيان توقيف المشتبه به لمدة 24 ساعة لاستكمال الإجراءات القانونية بحقه لعرضه على النيابة العامة حسب الاصول .



رام الله - دنيا الوطنألقت الشرطة اليوم القبض على أحد الأشخاص بعد العثور بحوزته على كيلو ونصف من مادة الماريجوانا المخدرة بمدينة يطا جنوب الخليل.