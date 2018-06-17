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بوتين وابن سلمان يتخذان "قرارا تاريخيا" لتمديد اتفاق "أوبك +" لأجل غير محدد

بوتين وابن سلمان يتخذان "قرارا تاريخيا" لتمديد اتفاق "أوبك +" لأجل غير محدد
رام الله - دنيا الوطن
أعلن وزير الطاقة الروسي، ألكسندر نوفاك، أن رئيس روسيا، فلاديمير بوتين، وولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، اتخذا "قرارا تاريخيا" لتمديد اتفاق "أوبك +" لأجل غير محدد.

وقال نوفاك، في كلمة ألقاها اليوم السبت خلال مراسم افتتاح مركز ثقافي روسي في السعودية: "منذ يومين تم خلال لقاء الأمير محمد بن سلمان والرئيس بوتين في موسكو اتخاذ قرار تاريخي ينص على تمديد التعاون بين بلدينا في إطار ما يسمى باتفاق أوبك + لأجل غير محدد".

وتابع نوفاك أن هذه العملية ستجري بناء على الأساس الموجود حاليا، موضحا أن الاتفاق الجديد لن يتضمن معدلات دقيقة لحجم استخراج النفط، لكنه سيتيح للأطراف الموقعة عليه اتخاذ قرارات بخصوص تغيير المعايير الراهنة حال تطلبت الضرورة. 

وأشار وزير الطاقة الروسي إلى أن مسألة تمديد "أوبك +" لأجل غير محدد ستجري مناقشتها في الاجتماع المقبل للدول المشاركة في الاتفاق بالعاصمة النمساوية فيينا في 22-23 يونيو.

وأضاف نوفاك أن الدول المشاركة حاليا في الاتفاق أبدت سابقا دعمها لتمديده، موضحا أنه "كان يجب العثور على إطار مناسب للتعاون".

كما ذكر أن كلا من السعودية وروسيا ستقترح على أعضاء منظمة "أوبك" رفع معدل إنتاجها للنفط بـ1.5 مليون برميل يوميا في الربع الثالث من العام 2018.

يذكر أن منظمة "أوبك" للدول المصدرة للنفط وعددا من البلدان المتعاونة معها وقعت في أواخر العام 2016 اتفاقا حول تقليص الحجم المشترك لاستخراج النفط بـ1.8 مليون برميل يوميا ("أوبك +")، و300 ألف منها كانت على حساب روسيا.

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